I díky pomoci strážníka Nyče a včasnému převozu do nemocnice mohl být pan Havlík zanedlouho propuštěn domů, byť se z kolapsu ještě zotavuje. Přesto se chtěl osobně setkat se strážníkem, který mu pomáhal.

„Na to, co se v ten den vlastně stalo, se příliš nepamatuji. Přecházel jsem silnici a pak už to vše bylo zahaleno mlhou. Chtěl bych strážníkovi za jeho rychlou pomoc moc poděkovat,“ řekl Zbyněk Havlík.