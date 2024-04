Dominanta náměstí Budovatelů v Sokolově, Hornický dům, dostane novou střechu za 13,5 milionu. Památkáři povolili pouze původní historickou barvu, a to červenou. Nová fasáda musela jít v minulosti také do červeného nádechu a stala se terčem diskuzí či narážek Sokolováků. Ti byli léta zvyklí na šedý brizolit.

Hornický dům Sokolov | Foto: Deník/Roman Cichocki

Střecha je v současné době tmavá, s břidlicovou šablonou. Ta nová by měla být z červené pálené tašky. Realizace by měla proběhnout do konce roku 2025 a neměla by nijak omezit návštěvníky Hornického domu, ve kterém sídlí městský dům kultury, divadlo, restaurace či infocentrum.

„Plánovaná akce na Hornickém domě se bude týkat střešního pláště a výměny krokví. Cílem je co nejvíce střechu vrátit do původního stavu. Náklady jsou vyčísleny na třináct a půl milionu korun s tím, že pokud budeme úspěšní, tak by se nám mohlo vrátit 82 procent z této částky. V rozpočtu na letošní rok ty peníze nejsou, ale my realizaci stejně předpokládáme, s ohledem na vyhodnocení a tak dále, v roce 2025. Budeme žádat do známé výzvy 39 Operačního programu Spravedlivé transformace,“ řekla radní Sokolova Iva Kalátová.

„Barva střechy bude nově červená, z pálené tašky. Je to památka, která podléhá posouzení památkářů, se kterými město jednalo,“ konstatovala vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková s tím, že podle dohledatelných podkladů tam historicky tento typ tašky byl. Co by mělo zůstat zachované, je tvar a plocha celé střechy. Vedení města také avizovalo, že rekonstrukce by neměla omezit návštěvníky Hornického domu.