Ztrouchnivělé trámy a vlhkost. Tak to vypadá na některých částech pod střechou zimního stadionu v Sokolově. Je devět let po rekonstrukci, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy. Celkové náklady byly tehdy zhruba 148 milionů korun.

Zimní stadion v Sokolově | Foto: Deník / Roman Cichocki

Město v těchto dnech řeší další postup. Zatím nechalo opravit část střechy nad strojovnou. Už nyní odhaduje, že to nebude jediná oprava, a padají názory o špatném technologickém postupu při rekonstrukci. „Necháme si zpracovat odborný posudek. Ten by měl posoudit, zda se zatékánía zničení některých komponentů po devíti letech stalopřirozenou cestou, anebo zda to tehdy udělali špatně,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka.