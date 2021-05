Součástí objektu je i strojovna, nad kterou město nechalo před lety opravit střechu též. Finance do sokolovského zimního stadionu posílá město takřka neustále. Ty největší byly za pomoci dotace, jiné město zvládá ze svého rozpočtu. Celkově je proinvestováno zhruba 200 milionů korun. Za ty si mnozí dovedou představit zcela nový moderní zimní stadion.

A přestože šlo o zcela zásadní rekonstrukce například střechy a vzduchotechniky, stále se objevují další neduhy s tím spojené. A tak následují další opravy. Po letech slibů se také investovalo do zázemí sportovců. To vše po deset let staré celkové rekonstrukci, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy. Celkové náklady byly tehdy zhruba 150 milionů korun. Jen pro srovnání, za téměř stejné peníze se postavil zcela nový a moderními trendy vybavený dům pro seniory Čtyřka v Sokolovské ulici.

"V současné době se jedná o zastřešení části objektu zimního stadionu v areálu Baník Sokolov. Svou práci by vítězná firma měla zvládnout za zhruba tři měsíce. Předmětem jsou pouze vybrané části ploché střechy, nacházející se ve třetím patře nad částí zázemí stadionu po obvodu objektu. Součástí je odstranění a odborná likvidace současné skladby střešní povlakové krytiny, izolační a parotěsné vrstvy včetně přilepené parotěsné zábrany," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Prozatím poslední práce na střeše vyjdou město na sedm milionů korun.

„Možná měli postavit nový stadion, vyšlo by to levněji,“ říká jeden z oslovených lidí Simona Paulusová. Rozpočtové náklady na malý nový stadion by totiž podle odborníků činily přibližně 80 milionů korun.