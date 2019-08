Sokolov - Dvě třídy prvního ročníku Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra se od září otevřou na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově (ISŠTE), celkem budou mít 52 nových žáků. Další pokračují ve druhém ročníku. Zájem o studium na této prestižní škole je velký.

„Začínáme reagovat na zvyšující se počet tříd a nárůst potřeb této školy. Podle plánu, který byl dojednán na začátku spolupráce, je nutné zajistit nové prostory v samostatném objektu,“ uvedl ředitel ISŠTE Pavel Janus. Našly se v pavilonu dílen sousední základní školy v ulici Pionýrů, který ISŠTE na 20 let smluvně zapůjčilo město Sokolov. V současné době se dělají projektové práce na tuto budovu a zároveň přípravné práce pro žáky a zhruba 16 zaměstnanců střední policejní školy přímo v objektu ISŠTE, tak aby sídlili v samostatných částech školy. „Jakmile bude možnost využívat opravené budovy ZŠ Pionýrů, přesuneme je do samostatného objektu a do uvolněných prostor bychom rádi přesunuli některá naše odloučená pracoviště,“ doplnil Janus s tím, že by se tak mělo stát nejpozději do letošních Vánoc.