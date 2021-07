"Kostky jsou vrženy a nyní už je jen na posluchačích, zda si nenechají sobotní Festiválek na konci světa ujít. A mají opravdu z čeho vybírat," říká pořadatelka v rozhovoru pro Deník.

Kolikátý festiválek se letos koná, kdy a kde?

Letošní ročník festiválku Na konci světa je již v pořadí čtrnáctý. Ani se mi nechce věřit, že to tak rychle utíká. Letos se koná již podruhé ve venkovním areálu penzionu Márty na Stříbrné, kde je pro tuto akci skvělé zázemí, příjemné prostředí a vstřícnost obce Stříbrná je k nezaplacení. Proběhne již tuto sobotu 17.července od 13 do 24 hodin.

Na koho a na co se mohou posluchači těšit?

Program bude letos velmi pestrý. Akci odstartuje kapela Staré pušky, po nich se představí Mandala, dále stříbrnští bardi Nebožtík černý band. Po nich mohou diváci slyšet jako vsuvku dvě mladé talentované zpěvačky ze Základní umělecké školy Chodov - Mirču a Elču, které zazpívají popové a folkové písně. Bude to vlastně průřez jejich sedmiletého působení v ZUŠ, protože v novém školním roce nastupuje Elča ke studiu na konzervatoři a Mirča na střední školu. Dále zahraje kapela Na konci světa, to je vlastně půlka legendární kapely Švorc a půlka kapely Alison. Zahrají známé táborákové hity, po nich vystoupí domácí a pořádající kapela Alison, s čím jiným než s irskou a skotskou muziku, bluegrass zastoupí kapela BlueGate z Plzně, jež je častým hostem festiválku a přichází na řadu zástupci historického folku Strašlivá podívaná. Nesmí však chybět ani písničkář, letos to bude výjimečný Jindra Kejak, no a hudební program zakončí Bugr band, který bude hrát známé vypalovačky na pořádnou závěrečnou tancovačku. Celé nám to odmoderuje stálice naší akce Aleš Pokorný.

Na své si přijdou i děti, pro něž je připraven kreativní stánek na malování putovních kamínků a korálková dílna. Lidé budou moci obdivovat i ukázku keltského obydlí a řemesel a ve večerních hodinách se mohou těšit na ohňové divadlo.

Jak náročné byly v této době přípravy festiválku?

Popravdě pro mě jsou přípravy náročné v každé době stejně. Avšak díky dlouholeté přízni mých báječných sponzorů akce a obce Stříbrná a Rotava je letos finanční zajištění akce v pohodě. Jediné, co mi přidělávalo vrásky na čele bylo omezení kulturních akcí. Bylo těžké se rozhodnout, zda akci spustit či jí letos vynechat. Ale rozhodla jsem se, že do toho jdu. Teď už bude záležet hlavně na lidech, zda se nenechají odradit a přijdou. Věřím, že ano.

Kde se dají sehnat vstupenky?

Do páteční 15. hodiny si mohou lidé zakoupit vstupenky v infocentru Kraslice nebo na obecním úřadě ve Stříbrné, v sobotu pak mohou bez problémů přijít a vstupenku si zakoupit na místě.

Akce bude za každého počasí?

Vzhledem k tomu, že předpověď počasí na víkend zatím není ideální, zajistíme dostatek stanů, kde se lidi v případě deště budou moci uvelebit a sledovat dění na podiu i přes případný déšť. Nemusí se tedy bát přijet. Kdo by chtěl na festiválku přespat, je možné přijet i se stanem a přenocovat. Též pejsci do areálu mohou, ale musí být po celou dobu na vodítku. Zajištěna je i pestrá škála skvělých jídel i nápojů, palačinek, kávičky všeho druhu a také výborné medovinky. No a o pivní radost se postará náš místní pivovar Krušnohor.

Bude festiválek opět pomáhat?

Ano. Festiválek není jen kulturní akcí, ale za ta léta si již vybudoval i charitativní tradici. Na festiválku budou moci lidé podpořit místní útulek Konec toulání buď zakoupením nějakých výrobků v jejich hand made stánku, nebo přispěním do útulkové kasičky, která bude k dispozici. Letos nově ale budeme pomáhat i místnímu nadačnímu fondu Ještěřice, a to hned dvakrát. Jednou budu pomáhat přímo já, a to tím, že z každé prodané vstupenky v předprodeji (možná i na místě) věnuji fondu 40 korun a dále bude v rámci festiválku probíhat bazárek všech možných věcí, kde si za minimální ceny budou moci lidé pořídit třeba oblečení, hračky a tak dále. Celý výtěžek z bazárku bude putovat Ještěřicím. O bazárek se stará a organizuje ho Kačka Jirsíková, které tímto moc děkuji.

Na co se nejvíce těšíte vy osobně?

Na atmosféru. Možná, že jsem v tomhle neobjektivní, ale každý ročník festiválku jsem pyšná na to, jak jeho návštěvníci dokáží ocenit muzikanty, moderátora, doprovodný program a akci jako takovou. Na festiválku je vždy krásná atmosféra, lidé jsou báječní, usměvaví, a tak to má být. A na to se těším nejvíce. Těším se i na to, že zde potkám tváře, které se na festiválku objevují každý rok - i na to jsem pyšná. Je fajn vytvořit akci, na kterou se lidé rádi vracejí každý rok. Věřím, že se nám i letos podaří vytvořit nezapomenutelný 14. ročník festiválku Na konci světa.