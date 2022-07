Letošní ročník festiválku Na konci světa je již v pořadí patnáctý. Ani se mi nechce věřit, že to tak rychle utíká. Letos se koná již potřetí ve venkovním areálu penzionu Márty na Stříbrné, kde je pro tuto akci skvělé zázemí, příjemné prostředí a vstřícnost obce Stříbrná je k nezaplacení. Proběhne již tuto sobotu 16.července od 13 hodin.

Na koho a na co se mohou posluchači těšit?

Festiválek tradičně odpálí znělkou ze skladatelské dílny Tondy Vyšehradského - znělku složil ku příležitosti 0. ročníku jako překvapení pro mě a od té doby každý rok festiválek začíná sám autor znělky společně s první kapelou. Krásná tradice, pro mě velmi osobní. Děkuji za ní tatínkovi. Dále zahrají Aleš Pokorný a jeho hosté, Zavěšený kafe, Švorc, Roháči, Alison, Bluegate, Strašlivá podívaná, Petr Kalandra memory band. Chybět nebude ani taneční vystoupení či ohnivá šou.

Letos čeká posluchače i jedna novinka

Ano. Letos nebude festiválek pouze pro fandy folk a country muziky muziky, ale na závěr to na pódiu rozbalí formace Stan and Tony rev., která má v repertoáru samé rockové pecky.

Jak náročné byly v této době přípravy festiválku?

Popravdě pro mě jsou přípravy náročné v každé době stejně. Avšak díky dlouholeté přízni mých báječných sponzorů akce a obce Stříbrná to je, dá se říct, v pohodě.

Kde se dají sehnat vstupenky?

Do páteční 15. hodiny si mohou lidé zakoupit vstupenky v infocentru Kraslice nebo na obecním úřadě ve Stříbrné, v sobotu pak mohou bez problémů přijít a vstupenku si zakoupit na místě.

Akce bude za každého počasí?

Ano bude a kdo by chtěl na festiválku přespat, je možné přijet i se stanem a přenocovat. Též pejsci do areálu mohou, ale musí být po celou dobu na vodítku. Zajištěna je i pestrá škála skvělých jídel i nápojů, palačinek, kávičky všeho druhu a také výborné medovinky. No a o pivní radost se postará náš místní pivovar. Městské lesy Kraslice ještě stihnou vyrobit svíce z kmene stromů,a aby se mohli lidé večer ohřát.

Na co se nejvíce těšíte vy osobně?

Na atmosféru. Možná, že jsem v tomhle neobjektivní, ale každý ročník festiválku jsem pyšná na to, jak jeho návštěvníci dokáží ocenit muzikanty, moderátora, doprovodný program a akci jako takovou. Na festiválku je vždy krásná atmosféra, lidé jsou báječní, usměvaví, a tak to má být. A na to se těším nejvíce. Těším se i na to, že zde potkám tváře, které se na festiválku objevují každý rok - i na to jsem pyšná. Je fajn vytvořit akci, na kterou se lidé rádi vracejí každý rok. Věřím, že se nám i letos podaří vytvořit nezapomenutelný 15. ročník festiválku Na konci světa.