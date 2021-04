Centrem zimního dění jsou tamní lyžařské areály Lišák a Ski centrum Bublava – Stříbrná. Poslední dvě zimy však vlekařům nepřálo. Loňská zima byla teplá a té letošní sice počasí přálo, ale lyžařům nepřál koronavirus.

Stříbrná je však vyhledávána i pro svůj bohatý kulturní a společenský život.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkVyhlášené jsou slavnosti s oblíbenou dechovkou Horalka, na které míří lidé i ze sousedních Kraslic.

„Letos jsme pozvaní, doufám, že vše vyjde a lidé se budou moci zase bavit,“ říká kapelník Josef Novotný.

Vyhlášeným centrem zábavy, ale i místem, kde se pomáhá, je penzion Márty, který patří obci. Jde o jakési centrum dění ve středu obce, které plánují zvelebit, a v těchto dnech se řeší rekonstrukce a pronájem tamních prostor.

„Po výpovědi nájemkyně se zastupitelstvo shodlo na úpravě restaurace tak, aby se po ní mohl zveřejnit záměr pronájmu tohoto prostoru. „Márty je nejen obcí, ale i občany velmi využívaná na společenské akce a setkání. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo opravy brzy ukončit, sehnat nového nájemce a po rozvolnění všech opatření restauraci opět otevřít,“ říká starostka obce Jana Kortusová.

V zařízení bude i obchod s potravinami, jediný v obci. Restauraci by rádi pronajali soukromému podnikateli. V budově je do konce června pobočka pošty. I tuto službu občanům by poté chtěla obec zachovat, ale bude to ještě předmětem dalších jednání. Obec má připravenou i projektovou dokumentaci na rekonstrukci ubytovacích kapacit v tomto zařízení. Vyřešila také pozemky kolem objektu, které jsou nyní jejím vlastnictvím. Lidé doufají, že se to podaří.

„Benefiční akce Srdce slabším, která se tam koná dlouhé roky, je úžasná. Pomáhá postiženým dětem a atmosféra na zahradě penzionu je prostě úžasná. Vloni ji navíc okořenili svou přítomností i borci z řad bývalých fotbalových internacionálů, kteří věnovali Dennímu centru Mateřídouška část výtěžku z fotbalového zápasu v Kraslicích,“ říká jedna z maminek Laďka Fedorová.

Vrátil se sem i folkový Festiválek na konci světa, který tam začínal před mnoha lety jako Stříbrná rosa. A do třetice na stejné pódium také rockové či metalové pecky. „Revivalové koncerty mají na Stříbrné v penzionu Márty zvláštní a příjemnou rodinnou atmosféru. Rád se sem vracím,“ říká jeden z diváků, Pavel Holan z Kraslic.