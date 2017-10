Střípky zpestřují dětem pobyt v nemocnici

Sokolov – Čas strávený v nemocnici je často dlouhý pro dospělé, natož pro děti. I pro ty, které tu jsou se svými rodiči.

Dobrovolníci ze sokolovských Střípků docházejí většinou do domovů za seniory, někteří z nich se ale našli právě v práci s dětmi. Jitka Kůtová a Dana Svobodová už pět let každý týden chodí na dětské oddělení sokolovské nemocnice, kde s dětmi vyrábějí, malují a společně pak třeba i zdobí prostory oddělení.

„Původním cílem bylo nejen zabavit děti, ale také třeba umožnit maminkám, které tu jsou s nimi, aby si trošku odpočinuly a zašly třeba na kafe,“ vysvětlila ředitelka Střípků Kateřina Trnková. Maminky však většinou zůstávají také a pomáhají dětem i dobrovolnicím. „Často se do práce tak zaberou, že začnou tvořit i samy,“ s úsměvem poznamenala Jitka Kůtová. „Tomášek si kreslí, tak jsem se pustila do téhle sovy. Bude jako zápich do květináče,“ poznamenala jeho maminka.

Dobrovolnice docházejí za dětmi každý čtvrtek dopoledne zhruba na dvě hodinky. Vždy mají pečlivě připraveno, co děti budou dělat. „Většinou vyrábíme z papíru. Jsou tu děti různého věku, tak se jim ty činnosti přizpůsobí,“ přiblížila náplň tvoření paní Jitka. Nápady čerpají z knížek, časopisů, na internetu. „Některé děti jsou moc šikovné, často samy něco zajímavého vymyslí,“ podotkla paní Danuška. Připustila, že odtrhnout zejména ty starší od mobilů a tabletů je problém, ale když se pak malí pacienti pustí do práce, většinou je to chytne. Při posledním setkání si zdobili například záložky do knížky. Někdo kytičkami a medvídky, někdo už třeba halloweenskými motivy. Halloween byl tématem i dalších výrobků. „Někdy vyrábíme věci i na výzdobu chodby na dětském oddělení. Třeba na Vánoce, Velikonoce nebo při jiných příležitostech,“ poznamenala paní Jitka.

S dobrovolníky přišel tentokrát i student. David Šiman studuje na střední pedagogické škole a Střípky si vybral jako svoji povinnou školní praxi. „Ta praxe se mi líbí. Byli jsme i u seniorů i u dětí. A tím se mi právě líbí, jak je různorodá,“ svěřil se.

A ze Střípků je nadšený i personál na oddělení. „Jsme moc rádi, že je tu máme. Děti vždy zabaví, vyrábějí s nimi úžasné věci, často nám to tady krásně vyzdobí. Moc jim děkujeme,“ potvrdila vrchní sestra Petra Fischerová.

Střípky jsou dobrovolnické centrum působící v okrese Sokolov od roku 2003. Organizace motivuje občany k dobrovolnické činnosti, zaměřuje se především na nemocnici, léčebny dlouhodobě nemocných a sociální zařízení poskytující pobytové služby.