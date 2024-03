"Rada projednala materiál revitalizace hřbitova, kterou jsme navrhli rozložit do pěti etap. Primárně jde o hrobová místa a jejich dostatek do budoucna. Ale také jsme se bavili o tom, co je třeba udělat primárně, co musíme urychleně řešit. A to je stav stromořadí a stromů, které tam jsou, protože jsou ve špatném stavu. Bude tam proveden dendrologický průzkum po kterém bude následovat případné kácení. Vím, že bude asi citlivá záležitost pro občany, ale tak to prostě je. Ty stromy nejsou v dobrém stavu a ten kořenový systém tam narušuje hroby," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Sokolov oslovil architekta na pietní místa. Ten předběžně odhadl nemocné stromy, ale vše musejí posvětit dendrologové černé na bílém. Projektant zároveň upozornil na fakt, že stromy na hřbitově sázeli naši předci do jednoho velkého kříže. Při kácení většiny stromů a jejich náhrady za mladé by tento kříž zmizel. Otázkou tedy je jak díle postupovat. Zda jeden porazit stromy ob jeden či nějaký jiný nápad.

"Zmíněný kříž by se na tom hřbitově měl zachovat, protože prostě k tomu hřbitovu patří. Takže proto jsme se domluvili, že necháme udělat posudky na všechny ty stromy, aby to opravdu bylo s kulatým razítkem a pak se uvidí. Ale nicméně opravdu ten hřbitov řešit budeme muset. Dále i to, co je pod hřbitovem v levé části. Tam byl v padesátých letech také hřbitov. Pak tam bohužel za minulého režimu najely bagry. Ty hroby tam ale stále jsou, takže tam se rozšiřovat nelze," dodal Kubis.

"Stromy tvoří na hřbitovech přirozený stín a jaksi k nim patří. Pokud ale ničí náhrobky nebo hroby, je to hrozné. Já sem chodím za manželem, který umřel před dvanácti lety a zatím se mi nic podobného naštěstí nestalo. Pokud je to nebezpečné, mělo by se s tím něco dělat," říká jedna z oslovených na sokolovském hřbitově Růžena Mejstříková.