V rámci jeho první fáze došlo k průzkumu zájmových oblastí a pravděpodobné profesní a oborové orientace účastníků a zároveň k vytvoření sítě spolupracujících gymnázií v kraji. Na základě zjištěných dat byl postaven tematický plán 20 workshopů, které podpoří studenty v jejich úspěšnosti v rámci přijímacího řízení na lékařské fakulty. Celý projekt projekt bude studenty provázet po dobu tří let, v prvních dvou letech se jedná o 20 workshopů, kde se se studenty intenzivně pracuje na přípravě v oblastech biologie, chemie a fyziky.

Vozíčkářům svitla naděje, že se dostanou bez cizí pomoci do Hornického domu

"Součástí těchto dvou let je také návštěva partnera projektu Nemocnice Sokolov, kde si mohou studenti mnohdy úplně poprvé udělat představu o tom, jak to v nemocnici vypadá, jaké obory by je zajímaly či si zcela neformálně popovídat s lékaři o tom, co všechno jejich práce obnáší. V závěrečném, třetím roce, projektu získají studenti možnost absolvovat přípravný intenzivní kurz při některé z fakult, včetně finálního pretestingu tak, abychom nějak logicky uzavřeli celou přípravu, kterou projekt Medikem na gymplu nabízí," dodala Rybářová.

Celý projekt je realizován na Gymnáziu Sokolov, a to hlavně vzhledem k centrální poloze v kraji, ale také vzhledem k dobré vybavenosti laboratoří a podobně. Jeho slavnostní zahájení se konalo v září tohoto roku. V současné době je v projektu 15 studentů z šesti gymnázií, a to hlavně z kapacitních důvodů. Jedná se o pilotní verzi, kterou by mohl Karlovarský kraj v budoucnu implementovat do stabilní nabídky svých produktů a uspokojit tak velkou poptávku po místech v tomto projektu.

Záchrana sesunutého svahu v Kraslicích začne v květnu. Stát bude 12,6 milionu

"Sokolovská nemocnice se ráda zapojí do podobných projektů, které mají studenty připravit či jim napomoci při rozhodování o případném lékařském či jiném zdravotnickém studiu na vysokých školách," řekl mluvčí nemocnice Vladislav Podracký. Od roku 2017 je sokolovská nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje sedm nemocnic, ambulantní služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z největších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice. Součástí skupiny Penta je i Deník.