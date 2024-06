Studentské zastupitelstvo města Sokolov navštívilo Poslaneckou sněmovnu v Praze

Místostarostka města Sokolov, Renata Oulehlová, pozvala členy Studentského zastupitelstva města Sokolov na výlet do Prahy, konkrétně do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Městská policie Sokolov zajistila autobus se studenty do hlavního města. Role průvodce a pedagogického dozoru se ujal radní Erik Klimeš.

Studentské zastupitelstvo města Sokolov na výletě do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. | Foto: Erik Klimeš