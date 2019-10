Tato studie řeší zásadní přeměnu lokality, kterou vlastní právě AF Company, v rámci první etapy. Během ní mají zmizetz areálu zchátralé objektya vznikne tam asi 140 bytů.

„Místo hlavní vysoké budovy pivovaru plánujeme velký bytový dům, kde budou v podzemní části garáže, v přízemí obchody včetně nějakého hypermarketu. Už jednáme s možnými řetězci,“ říká projektový manažer Miroslav Příkop. V rámci první etapy bude postaven ještě jeden velký bytový dům, i v něm se počítá s obchody a službami. Zmíněné dva objekty mají mít zelenou střechu a pět až šest pater. Ve studii se je naplánovánoi nové náměstíčko uprostřed Nového centra Rybáře, jak je přestavba pivovaru nazvána. „Počítáme, že by mělo být propojené komunikací s Dolní kamennou, na což by mohl navázat i nově plánovaný most do Charkovské ulice,“ upřesňuje Příkop. Ve druhé etapě se mají postavit řadové domy poblíž ulice Kosmonautů.

„Děláme vše pro to, abychom skutečně mohli začít stavět. Prostředky na to jsou,“ dodává Příkop. Pokud vše půjde podle plánu, na jaře by mohl mít investor územní rozhodnutí a za rok touto dobou by se mohlo začít stavět. Investor doufá, že přestavbou dostanou Rybáře lepší pověst.

Pivovar nyní obývají narkomani a bezdomovci, což se řádným obyvatelům této čtvrtě nelíbí. „Už, aby byli pryč, po přestavbě pivovaru určitě zmizí,“ doufá jedna z místních obyvatelek. „Areál má na starosti správce, který ho má střežit. Je velký a je obtížné ho uhlídat. To, že nám do něj lezou cizí lidé, by mělo být věcí policie,“ dodává Příkop.