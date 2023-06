Varování meteorologů, kteří vyhlásili dokonce červený stupeň, před extrémně silnými bouřkami a možností vzniku tornáda se nenaplnila. Meteorologové varovali také před takzvanou supercelou, která do našeho regionu dorazila.

Supercela do kraje dorazila, ale katastrofické scénáře se nenaplnily. | Video: Se svolením: Lovci bouřek, extrémní počasí a jiné jevy

„První intenzivní bouřky se měly tvořit v alpské oblasti na jihozápadě Německa a e ve čtvrtek večer postupovat rychle nad západní a severozápadní oblasti Čech. Zde se mohou zpočátku objevit ještě i izolovanější intenzivní bouřky – supercely, ve kterých je největší riziko velkých krup, nebo v krajním případě i tornáda," varoval veřejnost ve čtvrtek Martin Adamovský z ČHMÚ.

Hasičský záchranný sbor zalarmoval dobrovolné hasiče. V pohotovosti bylo v našem kraji 52 jednotek. Kritický scénář se nakonec nenaplnil. "Důvodem byla patrně mocnost zádržné vrstvy a také absence proudění ve výšce kolem tří kilometrů,“ uvedli ještě v noci meteorologové. Pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové k tomu dodává. "Jedna velká oblačnost postupovala na Berlín, druhá do Rakouska a třetí proti Plzeňskému a Karlovarskému kraji. A zde byl důležitý reliéf krajiny. V určitých částech nad kopci vznikl částečně větrný střih a částečně neucelená supercela. Do té doby se nehnul ani list. Ale jak přecházela tak se rozfoukal vítr, který měl na hřebeni hor v nárazech až 15 metrů za sekundu. Do té doby byly bouřky jako jednotlivá jádra. Po tomto přechodu se zcelily do linie Mariánské Lázně, Sokolov, Karlovy vary až ke Klínovci. Vznikl jakýsi pruh, který se poté vydal na východ republiky. Vše se odehrávalo ve výšce dva až deset kilometrů a bylo doprovázené smrští blesků v mracích," řekl Kovařík.

Nájemníci utáhli kohoutky. Sokolovská bytová má ztrátu téměř čtyři miliony korun

A co je supercela? "Je to bouřka, pro kterou je charakteristický výskyt mezocyklóny – rotující oblasti nízkého tlaku vzduchu uvnitř bouřkového oblaku. Supercelární bouře jsou většinou od ostatních bouřek izolované a mají mnohem delší životnost, většinou dvě až čtyři hodiny, ale jsou zaznamenány případy supercel s životností i přes 10 hodin. Bouřková oblaka v případě supercel mohou dosahovat výšky až 20 km, v našich zeměpisných výškách maximálně kolem 15kilometrů. Typickým znakem supercel je odklon jejich pohybu od směru větru, který bývá patrný i na srážkovém radaru," informuje na svých stránkách Meteopress.

Následky mohou být ničivé - od vzniku tornád, až po objemné kroupy. "Supercely jsou často známé tím, že produkují ničivá tornáda, avšak tornáda se objevují pouze u jednotek procent všech supercel. Mnohem častěji tak představuje nebezpečí silné krupobití, při kterém kroupy dosahují až obřích rozměrů, přívalový děšť nebo silné nárazy větru v podobě downburstu – silných nárazů větru v důsledku sestupných proudů v bouři," vysvětluje Meteopress. Prozatím ta poslední v k našem kraji vážné škody nenapáchala.

Noční bouře v západních Čechách: Popadané stromy, větve či lampy v Babylonu

"V noci ze čtvrtka na pátek jsme zasahovali u 12 událostí. U devíti z nich o odstranění spadlých stromů na vozovku například v Tašovicích, Aši, Lubech, Toužimi nebo Kraslicích. V Dolním Žandově se ucpal propustek a musela být provedena ochrana statku před přitékající vodou. Stejně tak kolegové zabezpečovali sklep proti přitékající vodě v Březové. A v Jáchymově museli hasiči čerpat vodu z bytového domu," řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.