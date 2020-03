Výzvu ke společnému zpívání písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Není nutno vyslyšely i švadlenky v Městském domě kultury v Sokolově.

Ve velkém sále MDK se teď netančí, ale šijí roušky. | Foto: Ladislav Sedláček

V posledních dnech se "z MDK Sokolov stala galerie moderního umění a teď je tam výstava šicích strojů, žehliček a roušek," řečeno slovy ředitele Ladislava Sedláčka. "Normálně se v tomto úžasném prostoru tančí a zpívá.Teď s ohledem na situaci tu máme manufakturu. A já strašně moc smekám před těmi, co v ní dřou pro ostatní PATŘÍ VÁM ZA TO VELKÉ DÍKY," vzkazuje na svém facebookovém profilu. Zaměstnanci a hlavně zaměstnankyně se pustili do šití roušek pro sokolovskou nemocnici i policii a pro další potřebné. A právě při šití a žehlení si společně s národem zazpívali.