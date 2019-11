Kdo se nebojí večer do lesa a přijde si užít srandu? Každý, kdo se zaregistruje a zaplatí startovné, zároveň přispěje na dobrou věc.

Čelovka. Ilustrační foto | Foto: Deník

Svatomartinská čelovka v Jindřichovicích na Kraslicku je akce, při které si mohou protáhnout tělo všechny generace. „Část výtěžku rozdělíme mezi chebský hospic a pětiletou Nelinku, která trpí řadou závažných nemocí,“ řekl za pořadatele Jan Sebján. Pořadatelé připravili čtyřkilometrový okruh, který mohou ti zdatnější oběhnout kolikrát chtějí. Mají na to čtyři hodiny. Vítězí závodník, který v čase čtyř hodin zdolá tento okruh nejvíckrát. Startuje se v18 hodin do 21.45 hodin, registrace je od 17.00. Pokud budou mít závodníci zdolán stejný počet závodních okruhů, rozhoduje o pořadí konečný čas v cíli. Ostatní mohou uběhnout okruh jednou nebo ho jen projít, třeba i s kočárkem.

Ve startovném je zahrnuto i drobné občerstvení jako voda, cola, čaj nebo ovoce. Chybět nebude button na památku, perníková medaile pro každého a samozřejmě diplom. Akci pořádají Obec Jindřichovice a SDH Jindřichovice s podporou Živého Sokolovska.

Kdy: 8. listopadu, 18 až 22 hodin

Kde: Jindřichovice

Za kolik: 100 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě, děti do 15 let zdarma. Registrace přes www.zivesokolovsko.cz Startovné zasílejte na účet 2701049084/2010 do poznámky: čelovka + jméno a příjmení (po odeslání registrace a uhrazení startovného vám dorazí potvrzující email)