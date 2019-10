Se sklenkami vína či burčáku v ruce se procházeli o víkendu návštěvníci po Lokti.

Svatováclavské vinobraní v Lokti je tradičně hojně navštěvovanou akcí. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Letošní, již 13. ročník tradičního Svatováclavského vinobraní jich přilákal do města i na hrad opět stovky. A neodradilo je ani sobotní větrné počasí, ani občasný deštík, který jim skrápěl hlavy. Do Lokte přijeli léty osvědčení vinaři a lidé nejenom koštovali, ale odcházeli obtěžkáni lahvemi do domácích zásob. „Ochutnám ráda,“ říká paní u stánku. „Ale není to nutné. Chodím si sem v době vinobraní pro víno pravidelně,“ dodala a přibalila na cestu dvě lahvičky. K tomu na nádvoří vyhrávala cimbálovka, hosté mohli, stejně jako u stánků ve městě, zajíst sklenku lahodného vína něčím dobrýmk zakousnutí. Město navíc poprvé zkusilo nabídnout i kyvadlovou autobusovou dopravu, která vozila zájemce ze Sokolovai Karlových Varů a také od bezplatného parkoviště do města a zpět. Nejenže se tím řešily problémy s parkováním, ale koštovat mohli i ti, kteří by jinak museli řídit.