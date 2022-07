Zajímavostí je, že téměř všechny deníky tehdy před deseti lety ke zprávě o krádeži mostu přidaly ilustrační fotografie Karlova mostu v Praze nebo mostů pro pěší či přes veliké řeky. Španělský zpravodajský server TeInteresa.es byl zřejmě jeden z mála, který uvedl správnou fotografii přímo mostu na železniční trati. V titulku napsal že gang zlodějů ukradl kompletní most v České republice slavnostně otevřený v roce 1901.

List The Telegraph psal, že čeští zloději kovů rozebírají 10tunový most. „Zloději kovů v České republice rozebrali celý 10tunový most a více než 650 stop kolejí.“

Časopis Time psal o českých zlodějích. „Někteří podvodníci kradou slavná umělecká díla a někteří 10tunové mosty. Zřejmě v České republice zlodějská banda zfalšovala papíry, které jim umožnily rozebrat a odvézt most a více než 650 stop kolejí z železniční trati ve Slavkově.“

Zloději neváhali z trati ukrást most, mizí i kolejnice

Pro železniční most si dojel zloděj z Tachovska

Zmiňovaný most byl asi pět metrů dlouhý, ocelový, klenul se nad lesní cestou a vážil přes deset tun. Jenže v dubnu roku 2012 ho ukradl zloděj i s dvěma sty metry kolejnic. Sokolovští kriminalisté zloděje dopadli a pětapadesátiletého muže z Tachovska a jeho kumpány obvinili z krádeže kolejnic a železničního mostu.

Dráha původně spojovala Horní Slavkov s Loktem a první vlaky zde vyjely v roce 1901, ty poslední v květnu roku 1997. Od té doby železnice chátrá, a to nejde o zrušenou trať, ale jen o dlouhodobou výluku. Romantickým údolím vozila lokálka turisty, místní obyvatele, ale také uranovou rudu.

Kdy Loketská romantická lokálka opět ožije a sveze první cestující není jasné. Objevují se snahy o vybudování cyklostezky i obnovení provozu pro nepravidelnou dopravu nebo turistické vlaky. Z trati zatím ale zmizel most, mizí kolejnice a mezi pražci vyrůstají břízy i smrky a vše zarůstá mechem.