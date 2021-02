Podnik byl od září 2019 v insolvenci. V těchto dnech ho koupila brněnská firma RIQ Investments podnikatele Romana Staňka a zaměstnnaci čekají s čím přijde. Nový majitel chce podle svých slov do firmy investovat, propagovat ji a vrátit ji tam, kam historicky patřila.

Zájemců bylo několik, a přestože znalec hodnotu kraslické firmy ocenil na 131 milionů, insolvenční správce považuje její prodej za nižší cenu za úspěch. Někteří zájemci nesplňovali stanovená kritéria, jiní zase od záměru ustoupili kvůli pandemii koronaviru. Sami mají problémy s odbytem, a tak raději couvli.

Sami zaměstnanci se o prodeji své firmy dozvěděli ze sdělovacích prostředků. „Zprávu jsme zachytili z médií. Věděli jsme, že je prodej ve finále, a čekali, kdo nás koupí. Výroba jede stále, teď si budou noví majitelé firmu přebírat. O plánech do budoucnosti s námi prozatím nikdo nemluvil,“ říká zaměstnanec Pavel Andrysík.

V Amati pracuje zhruba 70 zaměstnanců. Hlavní sídlo společnosti je v Kraslicích, menší středisko v Hradci Králové. Skupina RIQ Investments investuje podle svých slov do společností a projektů, které mají potenciál přetrvat po desetiletí.

Z prodeje Amati Denak byla vyjmuta unikátní sbírka hudebních nástrojů. O tu usiluje město i místní muzikanti, kteří ji prakticky zakládali. V plánu mají zřídit muzeum hudebních nástrojů.

Jedním z muzikantů, hlídajících sbírku, je Josef Novotný z Kraslic, který má ve své kronice dobové materiály. Nechybí ani ty o největší vyrobené tubě, která je součástí sbírky.

„Vyrobili ji ve fabrice v Kraslicích na místě bývalých ČSAD, dnes sběrného dvora. Naposledy byla představena na kraslických slavnostech na náměstí někdyv roce 1998,“ říká Novotný. Na fotografiích ukazuje svého bratra Milana, rovněž muzikanta, jak na tubu hraje. „Pokud jen něco ze sbírky zmizí, už to nikdo nikdy nedá dohromady celé,“ dodává.

Zachování tradiční a světoznámé výroby v Kraslicích si přeje i tamní starosta. „Je to práce o vysoké přidané hodnotě, nejde o žádnou montovnu,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek. Situaci v Amati neprospělo ani to, že se na místní střední škole před několika lety zavřel obor výroby hudebních nástrojů. V České republice byl ojedinělý a řada současných zaměstnanců ho absolvovala poté co přišla ze všech koutů republiky a na Kraslicku poté zůstala.