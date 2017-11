Svitla naděje, že ošklivý parovod zmizí

Sokolov – Táhne se z nedaleké elektrárny, pokračuje podél historického centra Starého náměstí, při cestě na cyklostezku či k řece se musí složitě obcházet, zdobí ho graffiti, ale především je nepřehlédnutelně ošklivý svým vzhledem. Řeč je o parovodu v Sokolově.

Parovod nad sokolovským mostem láskyFoto: Deník / Cichocki Roman

Různé garnitury ve vedení sokolovské radnice se snaží docílit jeho zakopání do země už několik let. Zatím však neuspěly. Projekt je totiž nákladný.

Město totiž uvažuje o napojení na horkovody z Vřesové. Za dva roky končí emisní výjimka pro současného dodavatele, jímž je Elektrárna Tisová. Tu ČEZ letos prodal Sokolovské uhelné, která je i vlastníkem vřesovského kombinátu. Vedení města tak musí do roku 2020 zajistit dodavatele tepla pro Sokolov.

Vše by mohla zastřešovat společnost z poloviny vlastněná městem.

Zastupitelé prozatím schválili záměr nahradit dálkové parovodní vytápění horkou vodou a s tím související rekonstrukci, včetně možného vstupu do podniku s dodavatelem. Plánovaná rekonstrukce by přitom měla zahrnovat ukrytí stávajícího potrubí na území města pod zem. „Parovody přináší značné náklady na údržbu a opravy. Navíc vykazují tepelné ztráty až třicet procent,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka. Horkovody by šlo napojit i na budoucí průmyslovou zónu.

„Variant není mnoho. Na stavbu centrální plynové kotelny, nebo více lokálních kotelen nejsou čas ani peníze. Vstup do společného podniku nám umožní kontrolu i vliv,“ doplnil místostarosta Karel Jakobec. Město má výhodu v tom, že nemusí budovat nový zdroj, pouze přestoupí na jiný. Investice budou značné a nové vedení Sokolova čeká těžký úkol. „Město bude rozkopané, budou pravděpodobně i výluky v dodávce, nicméně my musíme mít jasno, jak budeme zásobovat, a být připraveni,“ dodal.

Město v minulosti neuspělo se svou žádostí o více než stomilionovou dotaci z vládního programu Prevence před povodněmi. Ministerstvu zemědělství se nelíbil podíl nákladů na doprovodné úpravy tohoto projektu.