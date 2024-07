Sokolovská chemička Synthomer a město Chodov zahájily jednání o budoucí spolupráci na ambiciózním projektu technického lycea Avantech. Cílem je podpořit vzdělávání v oblasti chemie a technologií a přilákat mladé talenty do regionu

Technické lyceum Avantech má poskytnout studentům špičkové vzdělání v oblasti chemie, inženýrství a dalších technických disciplín. Cílem je připravit mladé lidi na kariéru v průmyslu a podpořit tak místní ekonomiku. Spolupráce mezi Synthomerem a městem Chodov je klíčová, protože spojuje průmyslové know-how s podporou městské správy.

„Společnost Synthomer nabízí odborné praxe a stáže pro studenty, které umožňují studentům nahlédnout do reálné výrobní praxe v chemickém závodu. Pro absolventy oboru Elektrotechnika se do budoucna otevírají zajímavé pracovní příležitosti. Budoucí spolupráce mezi městem Chodov, technickým lyceem Avantech a společností Synthomer je krokem k lepší přípravě studentů na budoucí kariéru v technologických odvětvích v našem regionu.“ Podporu pro dlouhodobé partnerství a vzdělávání mladé generace v tomto oboru vyjádřil také Milan Brejchal, výkonný ředitel Synthomer a.s.

Starosta města Chodov Patrik Pizinger vnímá spolupráci s firmami v Karlovarském kraji jako vzájemně prospěšnou a pro udržení mladých odborníků v našem kraji jako nezbytnou.