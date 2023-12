TadyVary se jmenuje projekt, který v příštím roce představí několik filmů v mnoha kinech najednou. A na co se diváci mohou těšit? Třeba na vítězný snímek benátského festivalu Chudáčci, nezávislý hit The Iron Claw, novinku oscarového režiséra Ethana Coena Panenky na útěku, hvězdnou Zendayu v hlavní roli filmu Rivalové, životopisné drama Priscilla nebo vítěze Divácké ceny 57. ročníku MFF KV, film Ve jménu cti.

Na šest snímků jarní sezóny je už v prodeji zvýhodněné předplatné ve vánočním dárkovém balení. „Tady Vary neboli filmařská liga mistrů pokračuje sérií výjimečných titulů, jež posunou jarní kinozážitky současných i budoucích abonentů tohoto neobyčejného projektu do kategorie nezapomenutelných,” říká umělecký ředitel MFF KV Karel Och. “Z návštěv kina se stává nádherný rituál, který k naší nesmírné radosti společně prožívají tisíce fanoušků mezi Sokolovem a Třincem,” dodal. Tady Vary přináší do českých kin zcela nový model speciálních filmových předpremiér s předplatným. „Je to skvělý způsob, jak dostat filmy mezi naše místní diváky a přiblížit jim alespoň trochu festivalovou atmosféru, která je jedinečná. Každá projekce má úžasný náboj a nadšeni jsou diváci i my,” líčí klánovická kinařka Jana Pexová.

Hra a plané řeči? Ani omylem. Za plánování vraždy si žena odsedí osm let

Láska nebeská ozdobí adventní čas

Pro mnohé by nebylo Vánoc bez Lásky nebeské (Velká Británie / USA / Francie, 2003), letos to však bude o něco výjimečnější podívaná. Kultovní film se po 20 letech vrací do kin v obnovené premiéře a ve 4k remasterované verzi a nebude chybět ani na poslední předvánoční projekci cyklu Tady Vary. S úvodem uměleckého ředitele MFF Karlovy Vary Karla Ocha a procházkou po červeném koberci si ho diváci užijí 13. prosince od 20 hodin. Projekce, uzavírající podzimní program Tady Vary, je zároveň ideální příležitostí pro všechny váhající zájemce o jarní předplatné, aby si atmosféru Tady Vary vyzkoušeli.

Žhavé novinky

Nabitý program jarní sezóny přináší novinky tvůrců zvučných jmen. Díky spolupráci s českými kinaři a tuzemskými filmovými distributory se mohou diváci i na jaře těšit na některé z nejzajímavějších filmů tohoto a příštího roku.

Film Chudáčci (Irsko / Velká Británie / USA, 2023) režiséra Yorgose Lanthimose, který si letos za snímek odnesl Zlatého lva za nejlepší film z festivalu v Benátkách, uvidí diváci 10. ledna. The Iron Claw (Velká Británie / USA, 2023) je název životopisného filmu, ale i označení profesionálního chvatu ve wrestlingu, který v 80. letech zpopularizovala dynastie profesionálních wrestlerů – rodina Van Erichových. Snímek režiséra Seana Durkina bude na programu dalšího filmového večera 7. února.

Legendární režisér Ethan Coen, který se svým bratrem režíroval takové filmové hity jako Big Lebowski, Fargo nebo Tahle země není pro starý natočil očekávanou novinku Panenky na útěku (USA, 2024). Tady Vary ji uvedou 13. března.

Jednu z největších nastupujících hereckých hvězd, americkou herečku a zpěvačku Zendayu, známou kupříkladu z filmu Duna nebo seriálu Euforie, uvidí diváci na plátně 24. dubna v novém filmu Luky Guadagnina Rivalové (USA, 2024).

Podívejte se: V Krušných horách se už lyžuje. V provozu je ale jen pár středisek

22. května proběhne večer s filmem Priscilla (USA, 2023), věnovaný láskyplnému, ale často turbulentnímu vztahu manželů Presleyových. Ten líčí režisérka Sofia Coppola (Ztraceno v překladu) nikoliv očima Elvise, nýbrž jeho ženy Priscilly.

Poslední projekcí sezóny Tady Vary bude 12. června vítěz Divácké ceny deníku Právo na 57. ročníku karlovarského festivalu, film Vincenta Pereze, hosta festivalu, usazený do Paříže konce 19. století Ve jménu cti (Francie, 2023).

Program jarní sezony Tady Vary

10. 1. 2024 20:00

Chudáčci / Poor Things (Irsko / Velká Británie / USA, 2023) režie: Yorgos Lanthimos, 142 min.

Neuvěřitelný příběh mladé ženy, kterou geniální vědec přivede zpět k životu. Hladová po světském životě a osvobozena od předsudků své doby, Bella (Emma Stone) se pustí se zhýralým právníkem (Mark Ruffalo) do víru dobrodružství napříč kontinenty. Vítězný film benátského filmového festivalu.

7. 2. 2024 20:00

The Iron Claw (Velká Británie / USA, 2023) režie: Sean Durkin, 130 min. Srdcervoucí příběh o píli, dřině a bratrské lásce inspirovaný skutečnými událostmi. V rolích wrestlerských legend z rodiny Von Erichů září Zac Efron, Jeremy Allen White a Harris Dickinson.

13. 3. 2024 20:00

Panenky na útěku / Drive-Away Dolls (USA, 2024) režie: Ethan Coen, 84 min. Dvě holky, které potřebují změnu, a banda gangsterů, která potřebuje kufr, jenž se nedopatřením dostal těm dvěma do rukou. To jsou aktéři hříšné komedie Panenky na útěku oscarového režiséra a scenáristy Ethana Coena.

Milovala hraní na varhany v ostrovském kostele. Nemoc a úraz jí v tom nyní brání

24. 4. 2024 20:00

Rivalové / Challengers (USA, 2024) režie: Luca Guadagnino Znali se jako teenageři, teď se znovu utkávají. Stará rivalita ožívá - na tenisovém kurtu i v lásce. Hvězdná Zendaya v hlavní roli nového filmu Lucy Guadagnina (Dej mi své jméno) o umění svádění i jiných hrách.

22. 5. 2024 20:00

Priscilla (USA, 2023) režie: Sofia Coppola, 113 min. Když se dospívající Priscilla na večírku seznámí s Elvisem Presleym, z krále rock'n'rollu se v soukromí stává někdo zcela nečekaný. Příběh turbulentního manželství je zároveň procítěným portrétem lásky a slávy. Hlavní pozornost má ve snímku Sofie Copolly (Ztraceno v překladu) tentokrát Priscilla.

12. 6. 2024 20:00

Ve jménu cti / Une affaire d'honneur (Francie, 2023) režie: Vincent Perez, 101 min. Paříž, 1887. Duel je oficiálně zakázanou, ale stále běžnou praxí. A podle Marie-Rose, bojující za rovnoprávnost žen, není čest pouze mužskou záležitostí. Vítěz Divácké ceny 57. MFF Karlovy Vary strhujícím způsobem vyobrazuje duely s kordy, pistolemi i s šavlemi na koních.