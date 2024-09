Radka Bárová dnes 17:24

V sobotu se na Starém náměstí v Sokolově uskutečnila akce s názvem Dancing In The Street, která oficiálně zahájila nábor a zápis do taneční skupiny Beat Generation pro školní rok 2024/25. Akce přilákala širokou veřejnost, která si mohla užít odpoledne plné tance, hudby a zábavy.