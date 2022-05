Sportovní areál je oblíbený a využívají ho všechny sokolovské školy. Hřiště zase využívají při nepříznivých podmínkách fotbalisté z celého kraje. Před třemi lety se zde konaly i historicky první Sportovní hry seniorů v našem kraji. Přijelo jich úctyhodných 128. Organizátoři připravili pro soutěžící výběr z řady disciplín. Nejoblíbenější byla chůze s holemi - nordic walking, pak zde byl biatlon, letní forma biatlonu se svazem biatlonu dohromady, fotbal v chůzi – turnaj či pétanque, to je nejoblíbenější hra družstev. Šestici sportovních disciplín doplnil skok do dálky. Senioři nad 65 let soutěžili v jednotlivcích muži a ženy a smíšená družstva.

Další atletické dráhy jsou v areálu sokolovského Baníku, kde působí zdejší atletický klub a konají se zde závody.

