Tři jednotky hasičů zasahují v Sokolově v ulici K. H. Borovského. "Došlo zde k úniku zatím neznámé látky z cisterny," informoval HZS Karlovarského kraje s tím, že nedošlo k žádnému zranění, ale silnice je zatím uzavřená.

Policisté informovali, že v úseku kde došlo k úniku, se stala jedna dopravní nehoda bez zranění.

Kvůli úniku menšího množství chemikálie z automobilové cisterny, která tuto látku přepravovala, byla ve čtvrtek 14. listopadu po poledni uzavřena Tovární ulice a část ulice K. H. Borovského ve směru od křižovatky s Tovární k výpadovce ze Sokolova na dálnici D6. "Podle informace Hasičského záchranného sboru není nikdo v bezprostředním ohrožení, ze znečištěné komunikace je ale třeba chemickou látku odstranit. Trvat to patrně bude delší dobu, poté bude provoz opět obnoven," říká mluvčí sokolvoksé radnice Vladimír Meluzín.

Po kamionu, z něhož chemikálie unikala, začala okamžitě pátrat Policie ČR. Podle mluvčího krajských hasičů Martina Kasala znají policisté typ automobilu i jeho registrační značku, takže by neměl být problém s jeho dohledáním. Což už se možná stalo. „Nebezpečí z této chemikálie by hrozilo pouze při bezprostředním nadýchání. Nesmí se ale dostat do vodního toku ani do kanalizace. Proto hasiči celou znečištěnou trasu důkladně uklidí s pomocí sorbentů. To ale nějaký čas potrvá,“ řekl mluvčí hasičů.