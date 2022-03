Tiše a nenápadně, kdy všeobecná veřejnost upíná svůj zájem jedním směrem - k válce na Ukrajině, se vlastník bývalé tělocvičny na adrese Kolmá 21 rozhodl, že ji v pátek 18. března zbourá. A to i přesto, že mu to zakázali památkáři z krajského úřadu a povolení mu k tomu nedal ani stavební úřad. O chystané demolici se obyvatelé Karlových Varů dozvěděli vlastně velkou náhodou, a to na základě stanovené veřejné vyhlášky, která na 18. března dovoluje částečné uzavírky přilehlých ulic kvůli příjezdu bagru a odvozu sutin z bývalé tělocvičny. Toto klíčové a jediné povolení vydala 8. března vedoucí odboru dopravy karlovarského magistrátu Lenka Kůsová.