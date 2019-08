V právě probíhající první etapě budují stavaři nové objekty zázemí tenisového klubu. Druhá etapa potom řeší opravy a úpravy tenisových kurtů a vybudování demontovatelné nafukovací tenisové haly přes tři tenisové kurty.

Desítky let vychovávají talenty anebo poskytují zázemí rekreačním tenistům. Mezi jejich svěřenkyně patřila i vycházející světová hvězdička Markéta Vondroušová. Řeč je o sokolovském tenisovém klubu, který se desítky let nedočkal žádných větších investic do areálu. Ten sídlí na sokolovském Baníku.

„Víceméně jsme se s tenisty domluvili. Nemáme ani žádné výtky k tomu, jak je areál navržený. Od počátku jsme to s nimi konzultovali. Proto rekonstrukce nezačala již vloni v srpnu, jak jsme plánovali původně. S novým termínem nemají problém,“ tvrdí místostarosta Sokolova Jan Picka.

„Půjde hlavně o koordinaci při stavbě nafukovací haly a volném místě na okolních venkovních kurtech,“ dodal Picka. Hotovo má být letos v prosinci.

„Nové zázemí potřebujeme. Začít se ale muselo opravdu v dubnu, a ne v listopadu, kdy chodí děti na nábor do tenisového klubu,“ potvrdil svá dřívější slova předseda tenisového klubu Roman Fišer. Celkové náklady projektu revitalizace nového areálu jsou zhruba 13 milionů korun.