Během letošní topné sezóny došlo pětkrát na stejném místě k poruše na tepelném přivaděči.

Odstávku tepla a teplé vody pocítí nejvíce obyvatelé Chodova. Dotkne se i karlovarské Nerudovy ulice.

Kvůli opakujícím se poruchám na tepelném přivaděči ze Sokolovské uhelné, který napájí teplem nejen Karlovy Vary, ale i Chodov a Novou Roli, čeká systém kompletní rozsáhlá oprava. Společnost Karlovarská teplárenská, a. s., ve spolupráci s provozovatelem soustavy centralizovaného zásobování teplem (SCZT), společností Karel Holoubek Trade Group a. s., práce záměrně naplánovala mimo topnou sezónu. I tak se oprava neobejde bez odstávky teplé vody, kterou nejvíce pocítí obyvatelé Chodova. Dotkne si i karlovarské Nerudovy ulice.

„Oprava začne 3. června, ukončena bude 12. července. Práce na tepelném napáječi budou mít dopad na odběratele města Chodov, a to v období od 4. do 11. června, kdy bude z důvodu oprav provedena kompletní odstávka v dodávkách tepla a teplé vody. V Karlových Varech se kompletní odstávka v dodávce tepla a teplé vody týká ulice Nerudova ve Staré Roli, a to od 18. června v délce trvání čtrnácti dnů,“ informuje prokurista Karlovarské teplárenské Roman Miarka s tím, že v Nerudově ulici se jedná o dva odběratele. „Vzhledem k tomu, že ve Staré Roli se budeme napojovat na nové potrubí, které budeme měnit i v Chodově, jde v těchto lokalitách o kompletní odstávku,“ doplňuje prokurista společnosti.

Přípravné práce začnou už mnohem dříve, a to už 20. května. Při opravách bude provedena kontrola tepelného napáječe pracovníky Vysoké školy chemicko-technologické Praha, a to jak za účelem stanovení příčin poruch, tak i odhadu životnosti jednotlivých částí.

První problémy na tepelném přivaděči se objevily vloni v listopadu a během topné sezóny k nim došlo v podstatě na stejném místě nakonec pětkrát. Teplárna se vždy snažila co nejrychleji závadu odstranit, k odstávkám tak docházelo v nočních hodinách. „Poruchy se vyskytovaly pouze na části přívodního potrubí. Na základě doporučení materiálového střediska Energoservis Chomutov, které provedlo částečnou diagnostiku napáječe už letos v únoru, budou práce spočívat v přepojení potrubí tak, že se změní směr proudění v potrubí. Tím bude poškozené přívodní potrubí namáháno nižším tlakem a teplotou,“ vysvětluje Miarka, který dodává, že oprava potrubí bude stát přibližně 8 milionů korun.