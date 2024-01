Podle starosty města Patrika Pizingera Chodov spolu se svou městskou společností Teplo Chodov dělají vše proto, aby měli Chodováci v letošním roce stabilní dodávky tepla a teplé vody za férovou a transparentní cenu. Lidé doufají, že s blížícími se mrazy nedojde k dalším výpadkům v dodávkách tepla. "Bydlím v Karlových Varech a v Chodově jsem na návštěvě u rodičů. Přerušení dodávek tepla si užili opravdu až až. Doufám, že dojde brzy k nápravě vztahů, a teplo a teplá voda jim bude dodávána pravidelně. Platí si za ně a nemohou za spory. Vím, že za ně nemůže ani radnice, která zákony dodržuje," říká Kateřina Holcová, která byla u rodičů na návštěvě v jednom z panelových domů.

U divočáka dovezeného z Německa na Karlovarsko byl zjištěn nebezpečný parazit

"Je pro mě neuvěřitelné, že je v dnešní době v České republice ze strany státních orgánů tolerováno takovéto porušování zákonů. Proto jsme vše předali jako podnět Policii ČR. Co se dodávek týká, město ani Teplo Chodov nezapříčinily žádnou odstávku tepla nebo teplé vody. Samozřejmě pokud dojde k jakékoliv poruše nebo závadě na horkovodu, děláme vždy vše pro to, aby nedošlo k dlouhodobým odstávkám," říká Pizinger.

Spor ohledně městského teplofikačního majetku se táhne dlouhá léta a běžný pozorovatel se v situaci už lehce ztratí. Starosta Pizinger proto stručně vysvětlil jak se vlastně věci mají. "Vyznat se v tom je mnohdy pro běžného občana vlastně nemožné. Zkusme si představit, že vlastníte auto. To někomu půjčíte. On vám ho odmítá vrátit a odůvodňuje to tím, že zatímco s ním jezdil, tak na něm vyměnil pneumatiky, stěrače, olej, tankoval do něj a že jsou to vlastně všechno jeho věci a auto teď patří jemu. No a vy vyhrajete všechny soudy s výsledkem, že auto je vaše, a on s ním bude dál jezdit a bude nadále tvrdit, že vám ho za žádnou cenu nevrátí. V takové situaci teď jsme s městským teplofikačním majetkem," vysvětlil Pizinger.

Chystané akce na Sokolovsku: Přeměna lomu k bydlení, parkoviště, obnova hřbitova

Jednatelem Marservisu je Václav Rumlena. Redakce se s ním snažila spojit. Mobilní telefon však nezvedal.

Chodov vyhrál více než dvacetiletý spor se společností Marservis s.r.o. o teplofikační majetek města. Po předchozích soudních rozhodnutích nižších instancí mu dal za pravdu i Nejvyšší soud. Ve věci určení vlastnického práva na zmíněný majetek dovolání Marservisu svým usnesením odmítnul. Společnost Marservis si najala tepelné hospodářství od města v roce 1993. "Po dvou letech ale tehdejší starosta podepsal změnu smluvních podmínek bez řádného schválení orgány města. Vzhledem k tomu, že tato změna postavila Chodov do nevýhodné pozice, nové vedení se od počátku nového milénia opakovaně pokoušelo o narovnání smluvního vztahu, ale vždy narazilo na zásadní neochotu nájemce,“ přiblížil jádro sporu mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Zdroj: Cichocki Roman

V roce 2003 proto Chodov smlouvu o nájmu vypověděl. Pře o uznání výpovědi se vyvinula do sporu o určení platnosti smlouvy. Skončila soudním rozhodnutím, které smlouvu o nájmu označilo za absolutně neplatnou. Společnost Marservis se však vzápětí označila za vlastníka tepelného hospodářství a odmítla jeho vrácení městu.