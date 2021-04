Téměř dvacet tisíc testů na území Karlovarského kraje se spotřebovalo během prvního týdne povinného testování na prvním stupni škol a v předškolním ročníku mateřinek. Mezi pozitivními na covid-19 byla i jedna z karlovarských škol.

„Během prvního dne, tedy v pondělí, testy odhalily dva pozitivní žáky a dva pedagogy,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast školství Jindřich Čermák (Piráti).

Mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková dodala, že několik pozitivních případů se objevilo i během čtvrtka. „Za celý týden máme pět pozitivních žáků, ve čtvrtek to tedy byli tři. Z pedagogů nikdo další za čtvrtek nepřibyl,“ upřesnila Zajíčková s tím, že testováno bylo 6 753 pedagogických zaměstnanců. Kde konkrétně byla nákaza zjištěna, nechtěla mluvčí hygieny konkretizovat.

ROZHODUJÍ JSOU PCR TESTY

„Ve čtvrtek se jednalo o tři děti, každé bylo z jiné třídy. Jde o školy na Karlovarsku a na Sokolovsku,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Upozornila, že to neznamená, že by tyto tři třídy automaticky skončily v povinné karanténě. „Třídy zůstávají v takzvaném 'režimu mimo školu', kdy čekají na výsledky PCR testu daného žáka,“ dodala mluvčí krajského úřadu.

Jak už vysvětloval v pondělí ředitel základní školy Krušnohorská Josef Šrámek, rozdíl je mezi pondělními pozitivními testy a těmi čtvrtečními. „Když je pozitivní žák při pondělním testování, odchází domů sám a čeká na PCR testy. V případě, kdyby se tak stalo při čtvrtečním testování, kdy už spolu děti strávily nějaký čas, odchází domů celá třída a také se čeká na PCR test. Kdyby vyšel pozitivně, jde celá třída do karantény,“ vysvětlil ředitel školy.

NAKAŽENÝCH V KRAJI UBÝVÁ

Nákaza covidem-19 v Karlovarském kraji se snižuje. I nadále jsou ale ohniska, která hlásí větší výskyt, konkrétně Toužimsko. „Naštěstí oba testovací dny u nás dopadly dobře, nikdo nebyl pozitivní,“ konstatovala ředitelka Základní školy v Toužimi Zdeňka Zemanová.

Podle ní ne všechny děti ale braly testování beze strachu, a tak na to pondělní přišlo do školy asi 15 rodičů. „Měli jsme pro ně vyhrazenou jednu místnost. Když ale tito žáci viděli, jak to zvládají ostatní, ve čtvrtek už nepřišel ani jeden rodič,“ uvedla ředitelka. Škola navíc nemá problémy ani s odpůrci testování. „Uvidíme, zda se nějací najdou v té druhé půlce, která přijde příští týden,“ dodala. Na rozdíl od mnohých škol, které zvolily variantu rotace na áčkařské a béčkařské třídy, v Toužimi to vyřešili jinak. „Tento týden byl kompletní první a třetí ročník a 5. A, příští týden to pak bude druhý a čtvrtý ročník a 5. B. Tato výměna nám přijde mnohem šikovnější a praktičtější než střídání áček a béček,“ uzavřela Zemanová.

JEDEN PŘEDŠKOLÁK BYL POZITIVNÍ

Jen v karlovarských mateřinkách prošlo testy 340 dětí. „Informace máme z našich osmi z celkového počtu deseti základních škol. V těch osmi bylo 931 testů negativních a jeden pozitivní,“ uvedl mluvčí Kopál. Škola podle něho postupovala tak, jak určuje nařízení. „Informovali zákonné zástupce žáků z celé třídy, aby si vyzvedli své děti, informace zanesli do systému testování a informovali také hygienickou stanici. Třída odešla do izolace, znovu je otestují příští pondělí, až se opět vrátí do školy,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

V mateřinkách se zatím testují jen předškoláci. Ti jediní se totiž zatím do školek vrátili. „Zvládáme to bez problémů. Vždycky jsou u toho rodiče, kteří testy u svých dětí provádějí sami. Zorganizovali jsme to tak, aby na to byl dostatek času a děti se otestovaly bez stresu,“ poznamenala Zdeňka Tichá, ředitelka První mateřské školy v Karlových Varech.

I mezi rodiči teprve školkových dětí jsou ovšem tací, kteří mají s testováním problémy. Jak ředitelka Tichá dodala, pokud má někdo problém se nechat otestovat přímo ve školce, může přinést potvrzení o tom, že mu byl test proveden jinde.