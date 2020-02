Náročná rekonstrukce změnila patnáctipatrový Thermal, navržený podle architektů Machoninových v sedmdesátých letech minulého století, v odpudivý skelet. Do své bývalé krásy by se měl probudit už v polovině března, kdy přijedou první hosté.

MODERNÍ TECHNOLOGIE

„Nejdůležitější a nejnáročnější je výměna technologií. Hotel má za sebou třicet let provozu a veškeré energie jsou neekonomické a nemoderní,“ nastínil generální ředitel hotelu Vladimír Novák. Některé motory například jedou neustále naplnoa ne podle aktuální potřeby. To se změní právě modernizací technologií, produkce se má snížit o padesát procent, čímž Thermal ročně ušetří přibližně 15 milionů korun.

„Rekonstrukce se týká také pokojů a jejich vybavení, vyměněna bude vzduchotechnika v pokojích i sálecha nové bude i požární zabezpečení a datové rozvody. Ve skluzu nejsme, vše jde podle harmonogramu,“ uvedl ředitel. Celková rekonstrukce je odhadnuta na 580 milionů, z nichž je k dnešními dni podle ředitele proinvestováno 250 milionů. Proměnou projdou také pokoje, ovšem ne všechny budou zcela nové. „Od třetího do devátého patra, celkem je jich 147, bude vyměněna klimatizace a stoupačky. Nábytek, který v nich byl, zůstane. Pokoje od desátého do patnáctého patra, těch je 120, podstupují kompletní rekonstrukci. Tato horní patra hotelu budou hosty obsazována postupně. Práce by tam měly skončit do zahájení filmového festivalu,“ upřesnil ředitel.

BEZ REPLIK

Už první zmínky o rekonstrukci Thermalu provázela ostrá kritika, že investor, tedy stát, rezignoval na odkaz architektů Machoninových. A že oprava změní jejich originální rukopis, podle nějž byl interiér hotelu navržen, k nepoznání. Z původních pokojů se v hotelu zachovaly pouze vstupní dveře s typickou výraznou kresbou evropského modřínu. „Ty zachováme i s původními čísly, ale tak, aby odpovídaly současným požárním směrnicím. Repliky netvoříme, není podle čeho. Punc historie dotvoří původní křesla navržená podle Machoninových, ta zrepasujeme,“ dodal ředitel.

Křesel, která Machoninovi navrhli, je v Thermalu spousta. Existuje řada variant v provedení i v barvě. Podle Nováka je jich dost, aby každý nový pokoj v 10. až 15. patře měl nějaké křeslo od Machoninových. Na nákup zbývajícího zařízení pokojů bude vypsáno výběrové řízení. „Před touto rekonstrukcí prošel nábytek už dvěma až třemi obnovami, ne vše se ale povedlo. Ne všechny pokoje chceme v retro stylu, ale dva až tři by měly být v duchu Machoninových,“ doplnil Novák.

NOVÁ TERASA

Prioritou rekonstrukce je oprava hotelu, pak přijde na řadu vybudování nového bazénového světa a oprava venkovních teras, které jsou v žalostném stavu. Nádvoří před hotelem přitom využívá také město pro pořádání svých akcí. Dokonce se objevil názor, že by město tento prostor odkoupilo a ze svého opravilo. „Nádvoří si chceme ponechat. Na opravu venkovních teras si hotel ale musí vydělat. Určitě je chceme ale řešit,“ slíbil Novák.

Novinkou je nápad obnovit přístup na takzvanou terasu A, která se nadchází nad restaurační částí. „Ona už kdysi zpřístupněná byla. S jejím využitím počítáme ale jen na společenské akce, festival pochopitelně nevyjímaje,“ vysvětlil. Dlažba na venkovních terasách zůstane původní. Také ne příliš vzhledná konstrukce Thermalu zůstane. „Budeme ji ale natírat. Vyčistíme některé venkovní panely a vyměníme okna, na což také vypíšeme výběrové řízení. Výměna oken, která nám také značně sníží energetické náklady, ale není součástí této části rekonstrukce,“ upozornil Novák.

BAZÉN A SAUNOVÝ SVĚT

Dosud byla v Thermalu, který není kulturní památkou, kvůli havarijnímu stavu opravena střecha nad kongresovou částí i požárem poničené balneocentrum. Bazén, který býval chloubou a symbolem lázní, ale zůstává stále vypuštěný, obklopený chátrajícími objekty. I to by se však mělo změnit. Jeho oprava bude stát 110 milionů korun, provozovat ho bude soukromá společnost Saunia. Chce tam vybudovat rozsáhlý saunový komplex. Nájem činí milion korun měsíčně. „Společnost do projektu investuje až 30 milionů korun. Většinu ale opraví stát, počítá se s investicí v hodnotě 110 milionů korun. Rekonstrukci bazénu má na starosti architekt Mojmír Ranný, s nímž Saunia pracuje dlouhodobě,“ vysvětlil ředitel Vladimír Novák. Také bazénový komplex by měl dostat původní podobu včetně materiálů a barev podle návrhů Machoninových. V bazénu přibudou přepážky, aby tam mohl vzniknout jeden s vřídelní vodou a také bazének pro rodiny s dětmi. Sportovní část pro plavce se zmenší a bude doplněna o vodní atrakce. Celková kapacita saunového a bazénového komplexu bude 700 lidí. Součástí se stanou také dva gastronomické provozy pro návštěvníky hotelu, bazénua širokou veřejnost.