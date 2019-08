Kynšperk nad Ohří - Folková Ohře letos nabídne třídenní porci muziky. V pátek 23. srpna od 14 hodin budou hrát a zpívat Pepa Štross, Jauvajs, Humbuk, Roháči, Lokálka a Robert Křesťan a Druhá tráva.

V pátek zahrají a zazpívají na Folkové Ohři opět i loketští Roháči. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

V sobotu od 11 hodin Sabina Uxová, Scarabeus, Strunovrat, Nové struny, Pacifik, Klíč, Epydemie, Hradní duo, Slávek Janoušek a Strašlivá podívaná. A neděle bude patřit kapelám Do tmy, Plavci, Isara, Poutníci, Ponožky pana Semtamťuka, Bonsai č. 3 a Ginevra. Vstupenky na jeden den vyjdou dospělého na 250 korun, dva dny na 400 a tři dny na 600 korun. Děti od 12 do 18 let zaplatí za jednodenní vstupné stovku, dvoudenní 150 a třídenní 200 korun. Děti do 12 let mají vstup zdarma.