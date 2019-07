Kraslice – Víkend plný filmů, ve kterých hlavní roli hrají vlaky a železnice. To slibuje 1. ročník festivalu filmů s železniční tematikou a na železnici se odehrávajících s názvem Kraslický Filmvláček.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Ten přijede do kulturního domu v pátek 26. července a pobude tu až do neděle. Festival slavnostně zahájí v pátek v 19 hodin vystoupení Zábavního orchestru Kraslice v zahradě kulturního domu. Rovněž do zahrady pak můžete vyrazit „Do biáku se židličkou“ na film Poupata, který bude uveden včetně historického týdeníku. V sobotu se bude promítat od 9. hodiny. Ve velkém sále – sále A – to budou dětské a preventivní filmy.