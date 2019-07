Sokolov – V rámci Sokolovského kulturního léta na Starém náměstí v Sokolově přijede posluchače potěšit svým repertoárem kapela Fšehochuť z Karlových Varů.

Dějištěm koncertů je sokolovské Staré náměstí. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Ta vznikla z původní kapely Bezpražcové Housle. „Poté co nám houslička Péťa, Petr Stefanovič, oznámil, že nastupuje dráhu PROFI dědečka, a kapelník Zdenda Fric už nemá motivaci, jsme Já, Jindřich Střelec – kytara, a Pája, Pavel Hudy – basa, zůstali osamoceni. Po nějakých nesmělých pokusech, s kým, jak a co hrát, jsme došli k názoru, že to necháme tak, jak to je. Přibrali jsme bubeníka Rolanda, který nám muziku krásně obalil. V této sestavě to táhneme dál, protože nás to prostě baví,“ říkají muzikanti. Pokud se chcete přesvědčit, jak jim to hraje, přijďte ve čtvrtek 18. července v 17 hodin na Staré náměstí.