Loket – Režisér celovečerních filmů Pohádky pro Emu, Zejtra napořád nebo Po čem muži touží Rudolf Havlík, který pochází ze Sokolova, bude hostem loketské knihovny.

Beseda se koná v atriu loketské knihovny. | Foto: Deník / archiv

Přijede sem představit svůj nový seriál Na vlastní nohy. Seriál nabídne pohled na cestování, na nečekané překážky a události a zavede na krásná místa. Zprostředkuje divákovi pohled z více stran a jen on se na konci rozhodne, kterou cestu si chce vybrat a co je pro něho v příběhu důležité. V každém dílu cyklu se režisér věnuje jinému příběhu a volí jiný vyprávěcí rámec podpořený atraktivním obrazovým materiálem, filmovou hudbou a podmanivým komentářem Ondřeje Vetchého. Pokud se chcete projekce cestopisného seriálu za účasti tvůrce zúčastnit, přijďte ve středu 21. srpna v 18 hodin do knihovny v Lokti. Vstup je zdarma.