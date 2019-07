„Naší snahou a snahou učitelek byla citlivě zařazovaná činnost, tak aby ji děti zvládaly a odnášely si domů jen ty nejlepší vzpomínky. V paměti mi utkvěl například předvelikonoční čas, kdy jsme ve školce zdobili vajíčka, pomlázky a pochutnávali si na mazancích a pomazánkách. Ve finále si každé dítě svoji opentlenou pomlázku odneslo domů. Před zraky dětiček jsem pletl velkou pomlázku a každé dítě ji chtělo pohladit. Byl to pro mě zvláštní, hřejivý pocit,“ říká senior.

Velké překvapení připravily pro seniory i maminky dětí. Na zahradní slavnosti opekly každému z nich buřty a připravily pohoštění.

„Zákusky byly jedničkové. Maminky, moc vám děkujeme,“ vzkazuje za všechny seniory Zubko.

Poslední akcí seniorů v tomto školním roce byla prohlídka továrny na výrobu porcelánu v Nové Roli. Děti ve školičce za pomoci seniorů obtiskovaly hrnečky dětskými motivy. Dětem tak zůstane vzpomínka na pěkný výlet. Při návratu do Sokolova si účastníci výletu popřáli jen to nejlepší k načerpání energie do nového školního roku.

„Touto cestou bych chtěl oslovit další seniory, v kterých dřímá dětská dušička, přijďte mezi nás. Poznáte nepoznané, když vás cizí dítko osloví dědečku – babičko,“ říká Zubko.

V klubu pečlivě plánují pestrý program. Kromě setkání s dětmi je to například pěvecký kroužek Zpívánky, pravidelný kulturní program pro domovy seniorů s dlouhodobým onemocněním anebo zájezdy. Koncem května to byl například pobytový zájezd na Vysočinu do hotelu Medlov. „Počasí bylo ideální a vybízelo k procházkám voňavými lesy. Všem doporučuji,“ konstatoval Zubko.

V tomto čase nabízí klub zájezdy pro každého. V úterý 16. července jedou na jižní Plzeňsko a navštíví tam premonstrátský klášter v Chotěšově. V úterý 13. srpna zase hodlají navštívit Skalnou a hrad Vildštejn. Výlet za 170 korun obsahuje dopravu autobusem a vstupné. A nakonec mají v senior klubu v plánu víkendový pobyt ve dnech 13. až 15. září na horské chatě Mariánská. „Cena je 1460 korun a zahrnuje dopravu, pobyt a polopenzi. Pro zájemce je rezervace na telefonu 792 442 921. Všem vám přeji krásné léto,“ dodal Zubko.