Kyselka – Jízda historickým motorákem zvaným Singrovka může být zajímavým lákadlem na víkendový výlet do Kyselky.

Ilustrační foto: Deník | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

A když to stihnete v sobotu dopoledne, můžete absolvovat i komentovanou prohlídku kdysi slavného lázeňského městečka. Historický motorák zvaný Mattoni Expres jezdí každou prázdninovou sobotu až do konce srpna. Odjíždí v 9:30 z dolního nádraží v Karlových Varech a přes „horní“ karlovarské nádraží a Vojkovice nad Ohří doveze cestující do Kyselky.