Během nadcházejícího víkendu oslavíme 30 let od sametové revoluce. V Karlových Varech se bude slavit v KV Aréně.

Floyd Reloaded připomenou v KV Aréně nejen legendární album The Wall | Foto: Deník / Roman Kořinek

Připravena je velkolepá show britsko-německé hudební kompilace Floyd Reloaded, jejíž součástí je propracovaná laserová show. Floyd Reloaded, kteří se před časem představili v Lokti, se snaží zprostředkovat legendární koncerty formace Pink Floyd, která přestala v 90. letech koncertovat. Kapela se však neorientuje jen na největší hity Pink Floyd, ale pečlivě vybírá z jejich tvorby a snaží se prezentovat vývoj této britské legendy od samého počátku až po její poslední díla. Fanoušci Floydů se tedy mohou těšit na všechny zásadní skladby jako Money, Time, Us And Them, Another Brick In The Wall, Learning To fly, Comfortably Numb, Wish You Were Here, High Hopes a další.