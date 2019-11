Trvanlivé potraviny, konzervy, polévky, těstoviny, ale také drogerie. To chybí Potravinové bance Karlovarského kraje, která po celý rok zásobuje lidi v nouzi, kteří její pomoc potřebují.

Potraviny i drogerie ze sbírky míří nejprve do Potravinové banky Karlovarského kraje. Na snímku ředitel Milan Hloušek. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Pomoci mohou v sobotu všichni, kdo se zapojí do podzimní Sbírky potravin. Od 8 do 18 hodin můžete nakoupit v 750 obchodech na území celé republiky, v Karlovarském kraji to budou obchody v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově, Chebu, Aši a Mariánských Lázních. Svůj nákup pak předáte dobrovolníkům v zelených zástěrách a ti už potraviny i drogerii doplní do potravinové banky. „Sbírka potravin je pro nás nesmírně důležitá. Díky ní budeme moci doplnit náš sklad, kde nám nejvíce chybí trvanlivé mléko, konzervy, polévky a drogerie. Výtěžek sbírky následně roztřídíme a zahájíme distribuci k lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují. Jsou to klienti sociálních služeb a charitativních organizací, lidé bez domova, rodiny s dětmi, matky samoživitelky, ale také senioři a zdravotně postižení,“ uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje.