Roman Cichocki dnes 12:29

Největší cihlový most na světě, nejmodernější skokanský můstek Evropy, muzeum krajky či lidových vozítek Trabant. Krápníková jeskyně, adrenalin na horské dráze El Toro či naopak pohodová jízda na letní bobové dráze. Pohádková i indiánská stezka nebo vodní výlet do říše dinosaurů. To vše a mnoho dalších unikátů nabízí sousední Sasko. Je pro mnohé z nás tolik blízké a přesto nepoznané. Mnohý z nás může být překvapen, co na něj čeká opravdu pár kilometrů za česko-německými hranicemi. Z nabídky si vybere opravdu každý. Kdo nemá k dispozici auto, může využít regionálního dopravce.