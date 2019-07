Dneska vám sice přinášíme tip na výlet k našim sousedům do Německa, ale podle vyjádření mnoha těch, kteří už tam byli, nebudete litovat.

Zábavní park Freizeitpark Plohn. | Foto: web parku

Hlavně teď kdy začaly dětem prázdniny. Ideální svět plný dobrodružství, to je totiž Freizeitpark Plohn – zábavní park v Plohn. V osmi tematických světech tu nabízí návštěvníkům přes 80 atrakcí. Kromě horské dráhy pro všechny akční fanoušky je to i spousta těch určených pro nejmenší děti, namátkou elfí dráha, pravěké vesnice, kolotoče, houpačka nebo dětská železnice. Nová horská dráha Dynamite je vysoce výbušná a gigantická. V hlavní sezoně od 6. července do 1. září je otevřeno od 10 do 18 hodin. Bližší informace najdete na www.freizeitpark-plohn.de.