Ty začínají ve 20, 21, 22 a 23 hodin a vstupenky na ně si můžete online zajistit už teď na webových stránkách zámku. To ale není v sobotu vše. V 21 hodin si tu ještě můžete užít letní kino pod širým nebem a v něm filmovou klasiku, film Vražda v Orient expresu.

ZÁMEK KYNŽVART

Někdy mezi lety 1585-1597 byl v údolí pod kynžvartským hradem postaven renesanční zámek. Jeho přesná podoba dnes už není známa a není známé ani žádné dobové vyobrazení zámku. Jeho historie je spjata i s významným rodem Metternichů. Na zámku vám nabídnou několik prohlídkových okruhů, zámecké interiéry Metternichů, Muzeum a kabinet kuriozit, Pod korunami stromů a pořádají tu i dětské prohlídky. Zámecké prostory si můžete prohlédnout i v případě pohybového omezení, nabízí možnost zkráceného bezbariérového okruhu zámeckých interiérů. Návštěvní doba je do 31.srpna od 9 do 17, od 1. září do 16 hodin, dětské prohlídky jsou možné pouze na rezervaci.