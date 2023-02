Klasická pohádka bude k vidění v Ostrově

Kdy: sobota 11. února od 15.00

Kde: Dům kultury, Ostrov

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Klasická pohádka v podání divadla Chaplini s názvem Perníková chaloupka bude k vidění v Ostrově. Zahrají v ní herci Západočeského divadla Cheb a to Vlaďka Vítová a Jindřich Skopec. Divadelní představení pro děti se uskuteční v místním Domě kultury.

Poutní mše svatá se uskuteční ve Skokách

Kdy: neděle 12. února od 14.00

Kde: Skoky u Žlutic

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ne náhodou naši předkové nazývali Skoky Lurdy severu. I když se tímto přízviskem pyšní řada mariánských svatyní, tak Skoky byly, jsou a budou místem, kde Matka Boží naslouchá prosbám svých věrných. Tentokrát se tento kostel opět výjimečně otevře pro veřejnost. Poutní mše svatá začíná od 14 hodin, celebruje P. Vladimír Slámečka. Po bohoslužbě se můžete ohřát a občerstvit u kamen v sakristii.

V divadle bude k vidění pohádkový příběh

Kdy: neděle 12. února od 15.00

Kde: Městské divadlo, Karlovy Vary

Za kolik: Od 50 do 100 korun podle místa

Proč přijít: V Karlovarském městském divadle bude k vidění známý Kocour v botách. Pohádkový muzikál o lásce, přátelství a odvaze vypráví příběh neposlušného kocoura, který dostane opravdové boty a vydá se do světa.

V restauraci zazní covery známých písní

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: Karlovy Vary

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Covery slavných písní v podání skupiny Kaufband budou v sobotu večer znít v karlovarské restauraci Severka. Uslyšíte tady skladby od Erica Claptona, Ozzyho Osbourna, ale i Zuzany Navarové a od mnoha dalších. Přijďte si připomenout a zazpívat známé hity, na které si samozřejmě můžete i zatančit.

Sokolovsko:

Zahraje kapela Fleret a Jindra Kejak

Kdy: sobota 11. února od 20.00

Kde: Loket

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Kapela Fleret je hudební skupina, která vznikla už v roce 1983 ve Vizovicích. Vyznačuje se nespoutanou energií, díky níž si získává velkou fanouškovskou základnu. Teď přijede zahrát do Lokte, v sobotu večer v Kulturním domě Dvorana vystoupí kromě této kapely také písničkář Jindra Kejak.

Na hradě bude zabijačka

Kdy: sobota 11. února od 10.00

Kde: Loket

Za kolik: 50 až 100 korun

Proč přijít: Hrad Loket si pro vás ve spolupráci s Hradní kavárnou připravil tradiční zabijačku. A na co se můžete těšit? Na jitrnice, jelítka se zelím, světlou i tmavou tlačenku s cibulí, guláš, klobásy, prdelačku, pečený prejt, škvarky, sádlo, domácí koláče a buchty. Chybět nebude ani točené pivo, svařák a slivovice. Vstupné je podle běžného ceníku hradu Loket a ke každé vstupence dostanete i jeden nápoj zdarma.

Chebsko:

Zažijete humorný průlet hrami nejslavnějšího dramatika

Kdy: sobota 11. února od 19.00

Kde: Cheb

Za kolik: 170 korun student, senior, 200 korun dospělí

Proč přijít: Dílo velkého Barda – všech 37 her a 154 sonetů – v jednom večeru nabídne v chebském divadle inscenace Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Nestojí jen na sérii skvělých gagů a klauniád, ale i na chytrém pohrávání si s myšlenkami a jazykem nejslavnějšího básníka jeviště. Všechny role přitom ztvární jen tři herci.

Na hradě se uskuteční komentované prohlídky

Kdy: sobota a neděle, 11. a 12. února od 11.00

Kde: Cheb

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Brána chebského hradu se nezavírá ani v zimním období. Přešel sice do zimního návštěvnického režimu, v němž jsou veškeré hradní interiéry z důvodu jejich nezbytné ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy uzavřeny, ovšem vstup na nádvoří hradu je až do konce března zdarma. Pro letošní zimu navíc pracovníci chebského hradu připravili unikátní komentované prohlídky. Ty se uskuteční i o tomto víkendu od 11.00 do 14.00, začínají vždy v celou hodinu. Venkovní prostranství hradu je přístupné v sobotu a v neděli od 10.00 do 15.00.