První pomoc je často rozhodujícím faktorem při záchraně lidského života. Sokolovští strážníci se o tom přesvědčili opět nedávno, kdy vyjeli na tísňové volání vyslané z takzvaného nouzového náramku, který nosí vybraní sokolovští senioři na ruce, podobně jaké náramkové hodinky. Používají je opuštění s řadou diagnóz, kteří bydlí sami.

Preventistka městské policie Renáta Černá ukazuje sadu, která pomůže zachránit životy osamělým lidem | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Po půl desáté večer dorazili strážníci do bytu, odkud nouzové volání přišlo. Na místě našli starší ženu, které poskytli první pomoc a následně přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Ta seniorku převezla k dalšímu vyšetření do sokolovské nemocnice," potvrdil velitel městské policie Radek Neděla.

Tísňové tlačítko je ve skutečnosti mobilní telefon, který je napojený přímo na městskou policii. Jeho pomocí vyšle uživatel nouzový signál, kterým přivolá strážníky.

"Druhý případ před pár dny řešili strážníci v domě s pečovatelskou službou, když na linku 156 přišlo oznámení, že za dveřmi jednoho z bytů je slyšet chroptění a naříkání. Přivolaným strážníkům se nepodařilo dveře otevřít, a tak museli vstoupit do bytu přes balkon ve zvýšeném přízemí. V kuchyni našli dezorientovanou ženu v apatickém stavu, která zrychleně dýchala. Poskytli jí první pomoc a přivolali záchranku a také hasiče. Ti ženu snesli přes balkon do připravené sanitky, která ji odvezla do sokolovské nemocnice," dodal Neděla.

Projekt Pomoc v tísni realizuje Městská policie Sokolov od roku 2014. Zajišťuje rychlou pomoc osaměle žijícím lidem se zdravotními problémy, kvůli nimž se mohou dostat do ohrožení života či zdraví. Tísňové tlačítko má bezplatně zhruba 30 občanů. Žádost o zařazení do projektu přijímá městská policie, o přidělení rozhoduje komise na doporučení praktického lékaře.

„Díky této naší aktivitě se již několikrát podařilo zachránit lidský život a zajistit včas převoz k lékařskému ošetření. Tlačítko má člověk na ruce a v případě ohrožení ho pouze zmáčkne,“ potvrdil starosta Sokolova Petr Kubis, který stál u zrodu tohoto projektu.