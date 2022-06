Jednou z největších pekáren v Karlovarském kraji je chebská Tritia. Má síť vlastních prodejen hned na 23 místech západních Čech od Aše přes Sokolov, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Tachov až po Plzeň. Majitel firmy Stanislav Doskočil si nechal udělat rozbor zvýšených provozních nákladů. Pece firmy jedou na plyn a elektřinu. U první položky se náklady zvedly během několika posledních měsíců o 300 procent. U elektřiny je to ještě drastičtější, jde o rovných 400 procent.

"A to není vše. Zdražily prakticky všechny vstupy. Mouku jsme brali za šest korun kilo, nyní platíme přes 13 korun. A ještě je jí na trhu málo. Pokud nemáte s dodavatelem uzavřený kontrakt, máte smůlu. Anebo vám ji dodá, ale za ještě mnohem vyšší ceny. V Čechách jsou firmy, které mouku měly, ale zadržovaly ji do poslední chvíle. Až se se cena vyšroubovala, prodaly ji do Německa," říká Doskočil. Podle něj je v Česku určitá závislost na Ukrajině, což je problém. Jde totiž o druhého největšího vývozce obilí v Evropě.

Česká republika je ale podle Doskočila, co se mouky týče, soběstačná. "Vyvážíme dokonce i do sousedního Polska. A zase jsme u spekulantů s cenou. Čekají až ceny vyskočí," tvrdí majitel pekárny.

Mouce je přitom pro pekaře klíčovou položkou a tvoří až 70 procent nákladů. Pekařům dělají vrásky i ostatní položky. Zdražují oleje, tuky, cukr i náplně do pečiva.

"Jsem v kontaktu s pekaři z celých Čech a všichni jen přežíváme. Fixace energií má většina z nás jen do konce roku. Museli jsme reagovat ihned když se schylovalo k válce a ceny zafixovat. Co bude dál nevíme. Zasáhnout musí vláda. Hodně pekárenských firem si vzalo po covidové pandemii úvěry a musejí je z něčeho splácet. Jenže se zvedají úrokové sazby, a to razantně. U někoho až sedminásobně. A neznám pekaře, který by měl v této nelehké době zisk. Ale vydržíme. Zatím. Aby byla firma na nule, musel jsem zdražit o 10 až 15 procent," uvádí Doskočil.

Rohlík v jeho síti pekáren stojí 2,50 koruny, i když by měl stát správně koruny tři. "Cena rohlíku je důležitá. Od ní a od konzumního chleba se totiž odvíjejí ostatní ceny, například u různých druhů pečiva, zákusků či chlebíčků. Od ledna má firma ztrátu 3 až 5 milionů. A to je polovina roku. Myslím si, že ustojíme maximálně osm milionů a pak bude zle. Rozhodnou ceny energií, sklizeň obilí v srpnu a září. A také to, jak se zachová vláda," dodává Doskočil.