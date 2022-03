"Chybět by nesměla multifunkčnost. Hala pro společenské akce, koncerty, sportoviště, parkování, stojánky pro kempová auta, vodní plochy, prostory pro koně a chtěli bychom zde i muzeum zaniklých obcí,“ nastínil plány starosta Březové Miroslav Bouda. Město areál vlastní a zatím hledá investora, který by se do stavby pustil s ním. Snažit se bude získat také dotace. "Dokážu si představit, že by tam mohly jezdit i školy na výlety či vracející se fenomén škol v přírodě,“ říká Bouda.

ANKETA: Co by podle vás nemělo chybět u jezera Medard?

Areál včetně celé řady pozemků kolem koupilo město zhruba před šesti lety za několik milionů od soukromého vlastníka. Podle starosty je důležité rozhodnutí, jakým směrem se bude celý projekt ubírat. Pak je třeba udělat projektovou dokumentaci, aby bylo město připraveno pro případné dotační výzvy. Ubírat se směrem pouhého ubytování hotelového typu podle něj není dobrý nápad. "Stálo by to hodně peněz a návratnost je v nedohlednu," říká Bouda.

O projektu mluvil i s vedením Karlovarského kraje. A důraz byl přitom kladen na sociální aspekt. Místa kolem Kostelní Břízy, Arnoltova či Rudolce jsou mezi turisty velmi oblíbená a vyhledávaná takřka po celý rok.