Neprovozovaná železniční trať u Horního Slavkova chátrá už přes dvě desetiletí. Obyvatelé pěti měst podél Slavkovské dráhy, tedy Bečova nad Teplou, Horního Slavkova, Lokte, Nového Sedla a Chodova se nehodlají smířit s touto situací. Zastupitelé vydali memorandum. Přínášíme celé jeho znění a pozvánku na procházku po Slavkovské dráze.

Ze železniční tratě z Horního Slavkova do Lokte. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Memorandum pro obnovu Slavkovské dráhy

Již více než 23 let trvají snahy o obnovení dlouhodobě vyloučené Slavkovské dráhy (regionální trati Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte). Jmenovitě se jedná o úsek Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí, který je součástí části trati z Krásného Jezu do Lokte, která byla pro nevyhovující stav železniční infrastruktury, zejména drážního svršku, vyloučena k 31. květnu 1997 s tím, že v dohledné době dojde k jeho obnově. Nestalo se však tak a trať postupně chátrala. Během dvou desítek let zde došlo k četným krádežím nejdříve zařízení z odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky, později ocelových součástek železničního svršku. Ukraden byl dokonce i ocelový most.