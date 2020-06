Autoři projektu si od toho slibují, že do lázeňského města přilákají rodiny s dětmi. A ještě jeden slogan kampaň má: Spokojené dítě, odpočatý rodič.

„Víme, jak náročná může být rodinná dovolená,“ řekla Miroslava Tlučhořová, ředitelka programu. „Proto chceme rodičům dopřát opravdový odpočinek.“ Animační klub bude přístupný dětem ze všech ubytovacích kapacit na Mariánskolázeňsku, ale i dětem místním. Kromě toho chce tým Coolonády ukázat to, že Mariánské Lázně nejsou jen místem pro lidi starší padesáti let.

A na co se mohou děti těšit? „Coolonáda je animační program od tří do patnácti let a program bude směrován na tu danou skupinku,“ přiblížil hlavní animátor Tomáš Kulhavý. „Moc bychom si přáli, aby se sem děti vracely. Hlavní motivační téma pro letošní rok jsou indiáni. Naši animátoři budou vždy oblečeni v indiánském a program je pestrý,“ sdělil Tomáš Kulhavý, který má společně se svou manželkou zkušenosti ze světových hotelových animací. Děti najdou hlavní zázemí v prostorách Společenského domu Casino. „Program pomáhá po pandemii restartovat Mariánské Lázně,“ řekl Karel Kalivoda, generální ředitel společnosti Ensana, která zapůjčila prostory. „Zpočátku mi tato aktivita připadala šílená, ale myslím si, že když se to takhle všechno sešlo, dopadlo to skvěle.“

Děti nebudou jen uvnitř. Čeká je bohatý program v přírodě nebo i v prostoru Arnika, která se nyní upravuje. Tým kolem Coolonády doufá, že se animační program osvědčí a bude pokračovat i v dalších letech.