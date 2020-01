Zaposlouchat se do vánočních písní a koled v podání kapely Roháči z Lokte a současně přispět na dobrou věc. To v sobě spojoval sobotní koncert Roháčů v kostele sv. Václava, který tu zahájil Tříkrálovou sbírku.

U vstupu do kostela už byli připraveni tři malí králové. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

U vstupu do kostela stáli připravení tři malí králové, kteří vybírali do zapečetěných kasiček. „Dneska kromě koncertu Roháčů tady v Lokti probíhá ještě koncert kapely Pološero v Krásně a i tam se vybírá na letošní Tříkrálovou sbírku,“ uvedl loketský farář Jiří Majkov. Sbírka bude pokračovat v neděli, kdy se do ulic Lokte vydají čtyři trojice králů. „Výtěžek Tříkrálové sbírky použijeme na podporu projektů, kterými jsou hospic sv. Jiří v Chebu, Tříkrálová kavárnička, Tříkrálový krámek, šatník farní charity a Adopce na dálku,“ upřesnil ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján, který spolu s Jiřím Majkovem letošní sbírku v Lokti zahájil. A zahájil ji stylově slovy: „Právě jsem se vrátil z koledy.“ Sokolovská farní charita už totiž zahajovala v pátek a v sobotu vyrazili koledníci do zasněžených Jindřichovic nebo třeba Dolního Rychnova.