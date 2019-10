Milan Šoltész ze Sokolova je „trumpeťák od Goťťáka“. Jeho nejslavnější štací v životě bylo totiž čtrnáctileté působení v KGB, tedy v Karel Gott Bandu, s nímž si zahrál dokonce i ve slavné Carnegie Hall v New Yorku v USA.

Trumpetista projel s Mistrem kus světa | Foto: DENÍK

Na své začátky v dětském orchestru u pohraničníků na Březové u Sokolova vzpomíná s úsměvem. „Bylo mi zhruba 10 let, táta mě sem přivedl v podstatě násilím, nechtěl jsem. A rozhodl, že budu hrát na trumpetu,“ zavzpomínal. O pár let později už hrál v místních dechovkách, tanečních orchestrech Sonet a Triumf. A pak přišel plzeňský bigband a působení v Československém rozhlasu Plzeň. Mezitím se vyučil provozním zámečníkem, dělal svoji práci a přitom hrál. První přihlášku do konkurzu za něj podali kamarádi. Shoda náhod nakonec zařídila, že se dostal do Orchestru ČST. „V té době jsem dělal montéra na rypadlech na šachtě. Jeden den jsem přišel a řekl: Tak, chlapi, dneska jsem tu naposled. A druhý den už jsem opravdu seděl v orchestru v Praze,“ vyprávěl.